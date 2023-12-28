حدث ليلاً| بيان مهم للأجانب في مصر.. وتفاصيل القبض على شبكة فساد بـ "التموين"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

1000 دولار مصروفات إدارية.. بيان مهم من الداخلية للأجانب الُمقيمين في مصر

تهيب الاداره العامة للجوازات والهجرة والجنسية بالأجانب المتقدمين للحصول على إقامة للسياحة أو غير السياحة بتقديم إيصال يفيد تحويلهم مايعادل رسوم الإقامة أو غرامات التخلف أو تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بالدولار أو مايعادله من عملات حرة من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

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"للمرة الثالثة".. جنود مصابون بمعارك غزة يرفضون زيارة نتنياهو

قالت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، إن عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين أصيبوا خلال المعارك في غزة رفضوا مقابلة رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال زيارته لمستشفى هداسا بالقدس.

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طرق سداد شقق الإسكان المتميز بـ "العبور وأسيوط" الجديدة

يتساءل راغبي التقديم في شقق الإسكان المتميز في مدينة العبور الجديدة وأسيوط الجديدة عن توفير طريقة سداد خاصة بالتمويل العقاري أم أن التقسيط على 7 سنوات هي الطريقة الوحيدة.

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فيديو| المقاومة تحتفل بـ "عيد ميلاد" جندي إسرائيلي أسرته قبل 9 سنوات

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه الأسير الإسرائيلي "شاؤول أرون" تزامنا مع عيد ميلاده التاسع الذي يقضيه في الأسر.

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الاحتلال يقترح صفقة جديدة تشمل انسحاب قواته من بعض مناطق غزة

قالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن اقتراح جديد يتضمن انسحاب الجيش من المناطق المأهولة في غزة، وزيادة المساعدات مقابل إطلاق سراح النساء والجنود.

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بيتاجروا في قوت الناس.. أحمد موسى يكشف تفاصيل القبض على شبكة فساد بـ "التموين"

وجه الإعلامي أحمد موسى، التحية لرجال هيئة الرقابة الإدارية لدورهم وجهودهم في كشف الفساد وآخرها ضبط شبكة فساد فى منظومة التموين، اليوم الأربعاء.

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توجيهات القيادة السياسية.. مخيم إغاثي بـ "خان يونس" لاستيعاب النازحين الفلسطينيين

قام الهلال الأحمر المصري، بإنشاء مخيم إغاثي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

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