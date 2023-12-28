شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى بريديا حتى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور هيثم جنيدى، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة لـ الأطباء البيطريين، عضو لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفى 2024، إن اللجنة مستمرة في تلقى طلبات الترشح المُرسلة عبر البريد لمدة 3 أيام، ليكون غدا الجمعة 29 ديسمبر 2023، هو أخر يوم لذلك، شريطة أن يكون المُرشح قد أرسلها خلال الفترة القانونية المُحددة للترشح والتي بدأت يوم 17 ديسمبر الجارى، وانتهت مساء الثلاثاء الماضى 26 ديسمبر 2023، لافتا إلى أنه سيتم رفض أي طلب تم إرساله بتاريخ خارج هذه الفترة.

وأوضح جنيدى، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه سيتم فحص كافة طلبات الترشح عبر البريد يوم الأحد المقبل، حيث أن النقابة إجازة يوميى الجمعة والسبت، وذلك تمهيدا لإعلان القوائم الأولية للمرشحين، ومن ثم عقد اجتماع مجلس خلال الأسبوع المقبل، لتحديد موعد إعلان القائمة المبدئية، وبعدها تترك فترة 7 أيام لتلقى التنازلات والطعون، ثم القائمة النهائية للمرشحين فى التجديد النصفى.

وتجرى الانتخابات بناء على قانون النقابة رقم 48 لسنة 1969، وعملا باللائحة الداخلية الصادرة بقرار من وزير الصحة رقم 166 لسنة 1970، وبناء على قرار مجلس النقابة العامة المنعقد بتاريخ 6 ديسمبر 2023، وذلك على المقاعد التالية:





أولا: مجلس النقابة العامة:1 - مقعد النقيب العام للأطباء البيطريين ويكون ممن مضى على قيده بالجدول العام أكثر من 15 عاما.

2- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن على قيدهم أكثر من 15 عاما.

3- ثلاثة مقاعد لعضوية مجلس النقابة العامة على مستوى الجمهورية ممن مضى على قيدهم أقل من 15 عاما.

4- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة القاهرة والجيزة ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكـون من محافظة الجيزة.

5- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة وسط الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماًعلى ألا يكـون من محافظة الغربيـة.

6- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة غرب الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة البحيرة.

7- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شرق الدلتا ممن مضى على قيده أقل من 15 عاما.

8- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة شمال الوجه القبلي ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة بنى سويف.

9- مقعد لعضوية مجلس النقابة العامة منطقة جنوب الوجه القبلى ممن مضى على قيده أقل من 15 عاماً على ألا يكون من محافظة أسيوط.





ثانيا : مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات ما عدا ( القاهرة والجيزة وقنا) وذلك على النحو التالي:-1- رئيس النقابة الفرعية على أن يكون ممن مضى على قيده أكثر من 15 عاماً

2- عضوين ممن مضى على قيدهما أكثر من 15 عاماً.

3- عضوين ممن مضى على قيدهما أقل من 15 عاماً.