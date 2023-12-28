شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متوسطة على مناطق متفرقة فى القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مناطق متفرقة من محافظتى القاهرة والجيزة، هطول أمطار متوسطة الشدة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى أن محافظات كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من (دمياط - بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .

ومتوقع غدا أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق (مطروح - الإسكندرية - المنوفية - الغربية - الفيوم - القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا).

وأيضا متوقع نشاط رياح أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.