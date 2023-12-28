شكرا لقرائتكم خبر عن موعد إجازة منتصف العام الدراسى للجامعات والمعاهد العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس لخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2023/2024.

وبحسب الخريطة الزمنية للعام الجامعى سواء للجامعات والمعاهد فإن السبت 27 يناير موعد إجازة منتصف العام على أن تنتهى يوم الخميس 8 فبراير.

وانطلق العام الدراسى 2023/2024 السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى فى الخميس 4 يناير 2024، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسى الثانى اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.