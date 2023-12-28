شكرا لقرائتكم خبر عن 89% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات تجميل مجهولة المصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” لقرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر. وايد 89% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بينما عارض 11% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

الاستطلاع

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