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89% من القراء يطالبون بتغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات تجميل مجهولة المصدر

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” لقرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر.

وايد 89% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر، بينما عارض 11% من القراء مطالب تغليظ عقوبة الترويج لمستحضرات التجميل مجهولة المصدر.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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