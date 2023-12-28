شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تفتتح اليوم شارع الأشراف ومزارات آل البيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح محافظة القاهرة، اليوم، الخميس، شارع الأشراف ومزارات آل البيت، حيث خصصت محافظة القاهرة مسار لزيارة مقامات آل البيت، وكثفت جهودها لإحياء المسار والحفاظ عليه حيث تم رفع كفاءتها بنطاق احياء المنطقة الجنوبية مرورا بطريق صلاح سالم وذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية بأحياء المسار وبذل أقصى الجهود لخروج الأعمال إلى النور بالمظهر اللائق وبما يتماشى مع عراقة وجلال المزارات.

واستهدف المشروع فتح الساحات الرابطة بين مساجد آل البيت، وتشمل المرور على أشهر الأضرحة، التى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، خاصة السائحين زوار القاهرة، وكذلك رصف الأرضيات بالبازلت، وتطوير ورفع كفاءة الإنارة وترميم ودهان واجهات العقارات، ورفع كفاءة وتطوير الشوارع الرئيسة.

وفى السياق أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن رفع كفاءة محيط مساجد أل البيت له دور كبير فى إبراز قيمة المناطق التاريخية والأثرية وعودة القاهرة لسابق عهدها كمنارة تاريخية جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية مع الارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الشوارع والحدائق.

وأضافت نائب المحافظ أنه تم مراعاة البعد البيئى بمواقع التطوير من خلال الاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء ورفع كفاءة الحدائق وتقليم المزروعات بصورة جمالية مع رفع نواتج التقليم وزراعة أربعة مثلثات بالإضافة إلى الجزر الوسطى والحدائق العامة بطول الطريق وبميدان السيدة نفيسة.

كما تم رفع كفاءة أعمدة الانارة المحيطة بميدان السيدة نفيسة ومتفرعات الشوارع الرئيسية والفرعية وصلاح سالم ومتفرعاته واستبدال كشافات مكان التالفة مع الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة بطول سور مجرى العيون واستعدال باقى الأعمدة وصيانة الولاعات ودهان أكشاك الانارة.

ويتم تنفيذ مخطط تطوير شارع الاشراف والملقب (ببقيع مصر) نظرا لاحتوائه على العديد من المعالم الاثرية الإسلامية والأضرحة التى تميزه عن غيره من المواقع والذى أصبح متحفا مفتوحا ونموذجا ثانيا لشارع المعز لدين الله الفاطمى بالقاهرة التاريخية فى وقت قياسى.