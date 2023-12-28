شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار متفاوتة على القاهرة الكبرى.. والأرصاد: مستمرة على مدار اليوم "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق متفرقة ، وذلك تزامنا مع حالة الطقس المتقلب التى متوقع أن تشهدها البلاد على مدار اليوم .

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد خلال اليوم ، وتزيد حدة الأمطار على شرق البلاد مع تقدم الوقت.

ويشهد اليوم الخميس، أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحياناً على مناطق من ( دمياط- بورسعيد - البحيرة - كفر الشيخ - الدقهلية - الشرقية- اسماعيلية - السويس - شمال سيناء) .

ومتوقع اليوم أيضا أمطار متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من مطروح - الإسكندرية - المنوفية الغربية - الفيوم القاهرة - الجيزة) قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة، وأمطار خفيفة إلي متوسطة على مناطق من جنوب سيناء بنسبة حدوث (40% تقريبا تمتد خفيفة الي مناطق من (الزعفرانة - رأس غارب - الغردقة - القصير - بني سويف - المنيا) (30% تقريبا).

وأيضا متوقع اليوم نشاط رياح أحياناً على مناطق من القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 15، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13.



