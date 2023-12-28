تقلبات جوية وأمطار رعدية.. حالة الطقس آخر أيام 2023 ورأس السنة الميلادية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الخميس، إلى يوم الاثنين الموافق ١ يناير ٢٠٢٤، على كافة أنحاء البلاد، مؤكدة أن حالة الطقس تشهد تقلبات جوية.

وتوقعت الهيئة وفق بيان صحفي صدر عنها قالت فيه: تسقط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء والطقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الخميس..

أمطار متوسطة تكون غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وشمال سيناء على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة بنسبة حدوث 60% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تمتد خفيفة الى مناطق من خليج السويس وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وقسمت الهيئة مناطق البلاد حسب قوة الأمطار كالتالي:

أمطار متوسطة الشدة تكون غزيرة ورعدية أحيانا (محافظة البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، بورسعيد الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء).

2- أمطار متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا (مطروح، الإسكندرية، الغربية، المنوفية، الفيوم، القاهرة والجيزة والقليوبية). وهذه المطار قد تغزر أحيانا على مناطق من القاهرة الجديدة.

3- أمطار خفيفة إلى متوسطة (جنوب سيناء).

4- أمطار خفيفة (الزعفرانة، رأس غارب، الغردقة، القصير، بني سويف، المنيا).

الطقس من الجمعة 29 ديسمبر الى الإثنين 01 يناير

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.