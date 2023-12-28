"جرائم بيت العيلة".. أبشع المجازر الأسرية في مصر خلال 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

شهدت محافظات مصر خلال 2023 العديد من الجرائم التي أثارت الرأي العام بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا، في وقت اختلفت فيه طريقة ارتكاب الجرائم لإخفاء معالمها كما تنوعت دوافعها، ما بين مشاجرات وخلافات زوجية وأسرية وعائلية، وخلافات مالية.

يتناول "الخليج 365" في هذا التقرير أبرز تلك الجرائم من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، التي حدثت في 2023.

أب ينهي حياة ابنته

لعل أبرز تلك الجرائم كانت واقعة الأب الذي على أنهى حياة ابنته صاحبة الـ16 عاما، بطريقة أثارت الفزع بين أهالي قرية بني صالح التابعة لمركز الفيوم.

وتلقي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم مركز الفيوم، يفيد بوصول فتاة شابة إلى مستشفى الجامعة القديمة، جثة هامدة مخنوقة وجسمها محوي بمادة كاوية، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لفتاة تبلغ من العُمر 16 عاما، وتبين أن والدها هو من قام بذلك واعترف أمام النيابة بفعلته الشنيعة، مبررًا ذلك بأنه كان يشُك في سلوكها.

ممرضة أكتوبر

وفي شهر رمضان الماضي، شهدت محافظة الجيزة، وتحديدا في منطقة أكتوبر، جريمة قتل بشعة، بعدما أقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 19 عامًا وتعمل ممرضة في مستشفى.

وقالت النيابة في بيان رسمي إنها تحقق في وفاةِ فاطمةَ سُليمانَ بمدينَةِ ٦ أكتوبرَ، حيثُ أُخطرتِ النيابةُ العامةُ من الشرطةِ بوفاةِ السيدةِ، وتواجُدِ جُثمانِها بمُستشفَى ٦ أكتوبرَ، فانتقلَتْ لمناظرتِهِ، وتبيَّنَتْ ما بهِ من إصاباتٍ، كما انتقلتْ إلى مسكنِ المتوفاةِ مسرحِ الواقعَةِ - بمدينةِ ٦ أكتوبرَ- لمعاينتِهِ فعثرَتْ به على سكينٍ به آثارُ بقعٍ حمراءَ تُشبهُ الدماءَ، وعثرتْ على آثارٍ أخرَى بها ذاتُ البقعِ، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ، ورفعِ كافَّةِ ما بهِ من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيَّةِ على جثمانِ المتوفاةِ وفحصِ السلاحِ والآثارِ المضبوطةِ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ، بيانًا إذا ما كانتِ البقعُ العالقَةُ بها بقعًا دمويَّةً مِن عدمِهِ، وإنْ كانتْ تُضاهِي بصمتُهَا الوراثيَّةُ بصماتِ المتوفاةِ الوراثيَّةَ، والاحتفاظِ بعينةٍ منها لما قد تُسفرُ عنه التحقيقاتُ لاحقًا.

جريمة سوهاج

شهد مركز جرجا جنوب سوهاج جريمة قتل بشعة عندما قتل سائق توك توك شقيقه الأصغر، عقب عودته من العمل بإحدى الدول العربية بسبب رفضه رد أمواله إليه التي أرسلها له خلال غربته استغل سيره معه في الزراعات ليلا وباغته بطعنه بسكين فى رقبته حتى لفظ أنفاسه وألقى بجثته فى الزراعات

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة جرجا من ضبط المتهم الذى اعترف بجريمته وقام بتمثيل الجريمة أمام رجال التحقيق.

وتلقى مساعد الوزير لأمن سوهاج بلاغا من مدير المباحث بالعثور على جثة لشاب مذبوحا من رقبته، وملقى بالزراعات مركز جرجا. وشكل فريق بحث وتبين أن الجثة للمدعو محمد ح 33 سنة عامل بالسعودية وعاد مؤخرا إلى بلدته بخارفة جرجا، وأن وراء الجريمة شقيقه الأكبر عبداللطيف ح 43 سنة سائق توك توك بسبب قيام المجنى عليه بمطالبة شقيقه برد الأموال التي كان يرسلها له خلال سنوات الغربة.

ولما رفض ردها إليه بحجة إنفاقها استشاط المجني عليه غيظا ونشبت بينهما مشادة كلامية حادة خرجا بعدها من المنزل، وأثناء سيرهما فى منطقة نائية بالزراعات باغت المتهم شقيقه بضربه بسكين فى رقبته، مما أحدث به طعنة نافذة واستمر فى طعنه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

طفل الهرم

جريمة أخرى راح ضحيتها طفل، حين أقدم عاطل على إنهاء حياة شقيقه الأصغر ضربا بدائرة قسم شرطة الأهرام غرب محافظة الجيزة.

كانت البداية بتلقى رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال طفل به آثار تعذيب ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل يدعى "إبراهيم ا س" في بداية عقده الثاني به آثار تعذيب بأماكن متفرقة بالجسد وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأكبر بسبب خلافات أسرية.

عاطل أكتوبر

فيما مزق عاطل جسد طليقته وسط الشارع لرغبته في ردها لعصمته ورفضها داخل موقف سيارات بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقى رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر مديرية أمن الجيزة، إخطاراً من أحد المستشفيات بوصول "إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم" مصابة بجرح نافذ بالجسم.

بالانتقال والفحص قررت المصابة بأنها أثناء تواجدها بأحد المواقف بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينها وبين طليقها، مقيم بدائرة القسم لرغبته في ردها لعصمته ورفضها لذلك فقام على إثرها بالتعدي عليها بالضرب مُستخدماً سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته مُحدثاً إصابتها المشار إليها وفر هارباً.

طفل المعصرة

وفي واقعة أخري منطقة المعصرة، قتل شاب في بداية العقد الثالث من العمر على يد والدته وشقيقه الأصغر.

ووفقا لتحقيقات النيابة العامة فإن المتهمة تشاجرت مع ابنها الأكبر بسبب طلبه نقودًا لشراء المخدرات، فأمسكت بالسكين وطعنته عدة طعنات وقت أن كان المجني عليه يضربها بيديه داخل المنزل.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة أن جريمة المعصرة التي نفذتها سيدة في العقد الخامس من العمر بمعاونة ابنها الأصغر لم تستغرق سوى دقائق قليلة راح ضحيتها الابن الأكبر قبل يومين، وبعد الجريمة سلمت الأم نفسها للشرطة برفقة ابنها الأصغر واعترفت بجريمتها مدعية أنها كانت في حالة دفاع عن نفسها بسبب اعتداء المجني عليه بالضرب، ونسبت النيابة للأم ابنها تهمة القتل العمد وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات وقررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية لبيان أسباب وفاته رسميًا.