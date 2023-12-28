نصائح للقيادة الآمنة خلال سقوط الأمطار وخريطة الكثافات المرورية بالقاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تشهد الشوارع والطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية على معظم الطرق، بسبب سقوط الأمطار وأثناء نزول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، وتواجد رجال المرور في الشوارع للعمل على تنظيم الحركة المرورية.

ظهرت كثافات مرورية أعلى الدائري بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي، وكذلك الأمر من المنيب وفي طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي للقادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي.

زحام مروري بطريق الأوتوستراد من حسن مأمون لمكرم عبيد، وكورنيش النيل للمتجه من المعادي إلى الطريق الدائري.

يشهد طريق صلاح سالم زحاما متقطعا خاصة بمنطقة نفق العروبة واتجاه المطار، وكذلك الأمر في كوبري أكتوبر القادم من الجيزة نحو القاهرة، كما شهدت محاور ومداخل مدينة نصر كثافات مرورية متوسطة خاصة من بداية طريق المنصة وحتى أول عباس، وامتدت الكثافات حتى محور التجمع الخامس.

بعض الكثافات ظهرت أعلى كوبري الحدائق القادم من الزواية ومتجه للفنجري، كذلك الأمر أعلى كوبري المطرية للقادم من الكابلات متجها للتجنيد ومناطق مصر الجديدة، مفضلا استخدام كوبري سراي القبة، كما ظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة القادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة ووسط المدينة لذلك يفضل سلوك الملك الصالح وشارع قصر العيني.

وظهرت بعض الأحجام أيضا بمطلع كوبري 15 مايو القادم من ميدان لبنان وجامعة الدول ومتجه للزمالك والقاهرة، لذلك يفضل سلوك كوبرى الجلاء، كذلك الأمر أيضا أعلى كوبري الجامعة القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة.

تباطؤ في حركة المرور أعلى الطريق الدائري من كارفور المعادي للبساتين والمتجه من المريوطية إلى المنيب، وأيضا من الوراق إلى الطريق الزراعي.

وفي الجيزة تعمل الحركة المرورية بشكل جيد عدا منطقة مترو الجامعة ويفضل سلوك شارع الجامعة وشارع مراد كبديل لذلك.

ويشهد محور 26 يوليو في الطريق القادم من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لميدان لبنان، لذلك يُنصح بسلوك محور روض الفرج.

وعن شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة فظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، وكذلك منزل محور صفط للقادم من الدائري إلى جامعة القاهرة ويمكن استخدام محور أحمد عرابي.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

وظهرت كثافات متحركة بمحور صفط اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان ويفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

ويشهد الطريق الدائري كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقي حتى ميدان الجلاء تباطؤ في حركة السيارات، وبعض الكثافات أعلى دائري المريوطية للمتجه من الصحراوي حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوي، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على سواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

وأوضحت في بيان لها، مساء أمس الأربعاء، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية والدلتا وجنوب القاهرة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أعلنت أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية.

- وأعدت الإدارة العامة للمرور روشتة للقيادة الآمنة، تشمل عددًا من النصائح لقائدي السيارات حرصًا على سلامتهم في خلال سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية:

* - نصائح للقيادة خلال سقوط الأمطار:

- السير بسرعة منخفضة؛ نظرًا لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك؛ حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل؛ حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

- استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي.

- مراعاة وجود تهوية جيدة داخل السيارة؛ حتى لا تتكون شبورة مائية داخل السيارة.

- عدم استخدام التليفون المحمول أثناء القيادة.

- عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعرضك للخطر والحوادث.

- عدم تخطي سيارة أخرى.

- زيادة الانتباه أثناء القيادة في الظروف الجوية السيئة.

. تأكد من عمل مساحات الزجاج والأضواء بكامل كفاءتها.

- تحقق من ضغط إطارات السيارة وتأكد من سلامتها.

- شغل مزيل ضباب الزجاج الأمامي والخلفي باستمرار.

- قد ببطيء وتجنب الفرملة القوية لتفادي الانزلاق بسبب المياه.

- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارات الأخرى.

- لا تستخدم مثبت السرعة لأنه قد يؤدي إلى فقدانك للسيطرة على السيارة.

- تجنب القيادة بجانب الشاحنات الكبيرة لأن رذاذ إطاراتها يحجب رؤية الزجاج الأمامي لسيارتك في وقت قصير للغاية.

- استخدم حارة الطريق الوسطى لأن المياه تتجمع في جانبي الطرق.

- لا تخاطر وتقود سيارتك في طريق مغمور بمياه الأمطار تجنبًا لانجراف سيارتك.

- حافظ على سلامة المشاة بعدم القيادة بجانبهم بسرعة شديدة.

- إذا لم تكن مضطرًا لذلك، لا تقود سيارتك أثناء هطول الأمطار الغزيرة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات ومرتادي الطرق السريعة الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتمركزت سيارات الإغاثة العاجلة لمساعدة المواطنين بطرق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي والزراعي، و"القاهرة - السويس"، و"القاهرة - الإسماعيلية"، و"بنها - شبرا" الحر تحسبًا لحدوث أعطال السيارات وتخصيص أرقام هواتف للتواصل مع المواطنين بخلاف شن ضباط المرور حملات لضبط قائدي الحافلات متعاطي المخدرات.