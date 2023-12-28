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كشف هوية غريق بنيل مصر القديمة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة هوية شاب غريق بنهر النيل بمصر القديمة.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة طافية بنهر النيل دائرة القسم.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بفريق إنقاذ نهري بقيادة نائبه لإدارة الإنقاذ النهري بالتنسيق مع مأمور القسم وشرطة المسطحات المائية.

عمليات البحث كللت بانتشال جثة غريق يدعى "جمال بكر" يبلغ من العمر ٣٨ سنة، ويستمع رجال المباحث لأقوال أسرته للوقوف على ملابسات الحادث.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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