كشف هوية غريق بنيل مصر القديمة

عمليات البحث كللت بانتشال جثة غريق يدعى "جمال بكر" يبلغ من العمر ٣٨ سنة، ويستمع رجال المباحث لأقوال أسرته للوقوف على ملابسات الحادث.

محمد يوسف

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