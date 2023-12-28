بعد فاجعة مصحة الإدمان.. جثة متفحمة داخل شقة بالشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

بعد مرور أسبوع على كارثة حريق داخل مصحة لعلاج الإدمان بمدينة الشروق، استيقظ السكان على جثة مفتحمة داخل شقة في ظروف غامضة.

تلقى اللواء عمرو عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة بدائرة قسم شرطة الشروق.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع الأدلة الجنائية، وتبين مصرع "ح.م.م." إثر حروق طالت جسده وتم إيداع الجثمان ثلاجة المستشفى.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله حكمدار العاصمة إلى النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وطلبت التحريات.