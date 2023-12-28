جثة مهشمة تسجل جريمة جديدة في دار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة قتيل مهشم الرأس بدار السلام جنوب العاصمة؛ إثر اعتداء بآلة حادة.

تلقى اللواء عمرو إبراهيم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بإبلاغ الأهالي عن جثة قتيل إثر ادعاء مشاجرة بدائرة قسم دار السلام.

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي في حضور ممثل النيابة العامة ومفتش الصحة لمعاينة مسرح الجريمة.

تبين بالفحص والمعاينة مقتل "أشرف.ح.ع" بضربة على الرأس إثر خلافا بينه وبين آخر أرداه قتيلا ولاذ بالفرار. بتقنين الإجراءات تمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم وأداة الجريمة.

أودعت الشرطة جثمان المجني عليه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بالتشريح وإعداد تقرير واف بأسباب الوفاة تمهيدًا للتصريح بالدفن.