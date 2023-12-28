شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تنظيم 5480 حملة للتبرع بالدم خلال العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم 5480 حملة للتبرع بالدم، خلال الفترة من يناير الماضى إلى ديسمبر 2023، وذلك في إطار الحرص على توفير الدم ومشتقاتة لتلبية احتياجات المرضى على المستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الحملات تم تنظيمها في الأماكن الحيوية التي يتواجد فيها الجمهور كالنوادي، والجامعات، والمساجد، والكنائس بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تبرع عدد 540 متبرع بالصفائح الدموية.

وأشار "عبدالغفار" انه تم إضافة 746 متبرع جديد لقاعدة بيانات المتبرعين المنتظمين و تكريمهم بشكل سنوي في اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق 14يونيو من كل عام بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مشيراً إلى توفير متبرعين لمرضى الوحدات العلاجية، والتي توفر خدماتها لمرضى الثلاسيميا والهيموفيليا وتحويل 204 متبرع بالدم إلي التبرع بالفصيلة الممتدة، والتي توفر الدم للمريض من مجموعة محددة من المتبرعين.

وأضاف "عبدالغفار" انه يتم جمع وحدة الدم، وفصلها للحصول على كرات دم حمراء مكدسه، وبلازما، وصفائح دموية، موضحًا انه تم صرف مليون و250 الف وحدة دم ومشتقاتة، من خلال 28 مركز لخدمات نقل الدم على مستوى محافظات الجمهورية لتغطية احتياجات المريض من الدم ومشتقاته، مشدداً على انه يتم مراقبة الجودة يومياً لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامتة ومطابقتة للمعايير القومية.

وفي ذات السياق نوهت الدكتورة نهاد محمد مسعد، مدير عام خدمات نقل الدم القومية، إلى الإنتهاء من ميكنة بنوك الدم وربط بنوك الدم عن طريق المشروع المصري السويسري لنظام إدارة الدم ألياً على مستوي الجمهورية وربطهم لإنشاء قاعدة بيانات المتبرعين وربطتها بمنظومة لجنة الفيروسات الكبدية لتسجيل المتبرعين الإيجابين لفحوصات فيروس "بي" و"سي" وفيروس نقص المناعة البشري في مصر لإحالة هؤلاء المتبرعين لتلقي العلاج، بالإضافة إلى الجدولة المستمرة لبروتوكول علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة مع البرنامج الوطني لمكافحة الايدز.

وتابعت "نهاد" انه تطبيقاً لخطة مركزية الفحص لأكياس الدم تم زيادة عدد الوحدات التي يتم فحص الفيروسات بها في بنوك الدم التابعة للوزارة من 650 ألف فحص إلى مليون و250 ألف فحص باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الدقيقة لضمان مأمونية الدم والتأكد من سلامتة وفقاً للمعايير القومية لبنوك الدم.