تداول 13ألف طن و1074 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1074 شاحنة و200 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع و527 شاحنة و185 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9500 طن بضائع، 547 شاحنة و15 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون إكسبريس.. فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن "دليلة والحرية وبوسيدون إكسبريس"، وغادرت السفينتين دليلة وأمل كما تم تداول 1280طن بضائع و343 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 16000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1032 شاحنة و143 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 594 شاحنة و81 سيارة.. فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 438 شاحنة و62 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية ودليلة، بينما تغادر السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وبوسيدون إكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما تم تداول 2300 طن بضائع و293 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة، وتستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Copernicus وعلى متنها 4600 طن ردة قادمة من اليمن.