شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسى: من الضرورى رفع الظلم عن أجيال من الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي، إنه من الضروري كسر حلقة العنف المفرغة ورفع الظلم الذي عانته أجيال من الفلسطينيين، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

جدد تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الأربعاء، دعوته إلى المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة.

وقال جيبريسوس، في بيان نشر على موقع المنظمة، "تعتمد سلامة موظفينا واستمرارية العمليات على وصول المزيد من المواد الغذائية إلى جميع أنحاء غزة على الفور. ويتأثر زملائي أيضًا بشكل مباشر وشخصي بالصراع، تمامًا مثل الجميع تقريبًا في غزة. وما زلت أتلقى أخبارًا مفجعة عن فقدان أفراد عائلات موظفينا في غزة".

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