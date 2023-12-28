شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يوجه بالاستعداد للحرب.. وسول تنتفض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، اتجه نحو التصعيد فى ظل التوترات مع الجارة الجنوبية وخاصة بعدما أصدرت الأخيرة قرارات بفرض عقوبات على أشخاص في بيونج يانج، بالإضافة إلى التحركات الأمريكية الأخيرة، والتي تراها بلاده تهديدا لها.

وفى هذا الإطار، وجه زعيم كوريا الشمالية الجيش وقطاع الأسلحة النووية بتسريع الاستعدادات للحرب لمواجهة التحركات الامريكية غير المسبوقة.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الأربعاء فرض عقوبات مستقلة على 8 أشخاص كوريين شماليين من بينهم رئيس وكالة التجسس الكورية الشمالية ؛ لتورطهم في تجارة الأسلحة وأنشطة سيبرانية محظورة بموجب العقوبات الدولية.

وكان قد أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بيونج يانج لن تتردد في الرد بضربة نووية على أي استفزاز للعدو مرتبط باستخدام الأسلحة النووية ضد الجمهورية.