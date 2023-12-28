شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء و12 مصابا فى قصف إسرائيلى قرب مستشفى الأمل بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد 10 أشخاص وإصابة 12 آخرين على الأقل، خلال لقوات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس.

كما استشهد صحفيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدف منزلهما في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

وقال رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، إن غزة تعيش وضعا مأساويا، ونرفض استهداف المدنيين في القطاع، داعيا لوقف اطلاق النار بشكل دائم في القطاع.