شكرا لقرائتكم خبر عن انتشار سيارات شفط مياه الأمطار بجميع محاور القاهرة والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صباح اليوم الخميس سيارات شفط المياه على المحاور الرئيسية، وبمطالع و منازل الكبارى بمحافظتا القاهرة والجيزة، لسحب المياه المتراكمة بعد سقوط أمطار على الطرق السريعة والداخلية بالمدن، وتقوم سيارات تابعة لشركتى الصرف الصحى والمياه بالمحافظتين، برفع المياه وفقا لخطة الأمطار والطوارئ لمنع وقوع الحوادث.

تلقت إدارة المرور، بلاغا من الخدمات المعينة بمحاور وميادين القاهرة و الجيزة، بظهور تراكمات لمياه اﻷمطار على المحاور، بسبب سقوط اﻷمطار، على الفور تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى لانتقال سيارات لشفط وسحب المياه من الطرق لمنع انزلاق السيارات.