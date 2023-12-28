شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا.. حملة هيئة الاستعلامات لدعم لصناعة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الكاتب الصحفى ضياء رشوان حملة إعلامية لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلى تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا"، وتستهدف الحملة تحسين جودة الصناعات المحلية والبيئية، ودعم وتوطين الصناعات الوطنية، وحل المشاكل التى تواجه أصحاب الصناعات والمشروعات الصغيرة، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وإحياء الحرف التراثية.

ومن المقرر أن تنطلق الحملة خلال هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية شهر فبراير 2024.

وقال الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى، إن الحملة سيتم تنفيذها من خلال مراكز النيل البالغ عددها 30 مركزا على مستوى الجمهورية وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجميع الوزارات ذات الصلة والغرفة التجارية وغرفة صناعة الحرف اليدوية ومنظمات المجتمع المدنى والجامعات والمراكز البحثية.

وأشار الدكتور أحمد يحيى الى أن تنفيذ الأنشطة سيتم وفق فلسفة وطبيعة عمل مراكز النيل للإعلام بالتركيز على قضايا ومشكلات المجتمعات المحلية والاهتمام بالموضوعات التطبيقية ورصد التوصيات والمقترحات وإرسالها الى الجهات المختصة بحثا عن الحلول ومواجهة التحديات التى تواجه الصناعة المحلية.

وأضاف رئيس قطاع الإعلام الداخلى، أن دعم وثقة المستهلك فى المنتج المحلى سيعزز من قدرته على التنافس والتصدير إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يعنى توفير العملات الصعبة لدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، وهو الهدف الرئيسى للحملة.