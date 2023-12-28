شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال عشرات المحتجين المؤيدين لفلسطين بنيويورك بزعم عرقلة حركة المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أكثر من 24 من المحتجين المؤيدين لفلسطين قد تم اعتقالهم أمس، الأربعاء فى مدينة نيويورك الأمريكية، بعد أن قالت السلطات إنهم أعاقوا المرور فى مطار كينيدى الدولى بالمدينة خلال أحد الأسابيع الأكثر ازدحاما فى السفر على مدار العام.

وفيما يبدو أنه مزاعم جديدة لتبرير زيادة اعتقالات النشطاء المؤيدين لفلسطين فى الولايات المتحدة، فقد تم القبض على 26 شخصا فى المجمل، ووجهت إليهم اتهامات السلوك غير المنظف، وعرقلة حركة المرور وفقا لشرطة نيويورك.

وقال التقرير إن الشرطة استجابت فى البداية لبلاغات عن نشاط احتجاجى خارج المطار على طول معبر فان ويك صباح الأربعاء، وتم إخلاء الطريق بعد 20 دقيقية، وأرسلت سلطات المطار حافلتين لتقديم خدمات الانتقال للمسافرين الذين تأثروا بالحشد.

وخلال المظاهرة، اصطف المحتجون وأمسكوا أيدى بعضهم البعض، وشكلوا طابورا ممتدا، وحملوا لافتات كتب عليها "حق العودة"، "دعوا غزة تعيش" و"أوقفوا الإبادة".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة فى أكتوبر الماضى، شهدت الولايات المتحدة فى مختلف أرجائها مظاهرات دعم فلسطين شبه يومية بما فى ذلك داخل حرم الجامعات وعند قاعدة تمثال الحرية ومناطق اخرى.

وفى مظاهرات سابقة هذا الشهر، زعمت السلطات أن المحتجين أعاقوا حركة السيارات بالقرب من مطار لوس أنجلوس، مما أدى إلى تعطل المرور بوسط المدينة.

وقبل أيام قليلة من احتجاجات الأربعاء فى مدينتى لوس أنجلوس ونيويورك تايمز، نظم نشطاء داعمون لفلسطين مظاهرة مماثلة فى شيكاغو.