شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تدقيق بيانات استمارة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات تدقيق بيانات استمارة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام كالتالى:

- الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مركز المعلومات.

- الضغط على أيقونة تسجيل الاستمارة الإلكترونية الخاص بتدقيق البيانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام.

- سوف يتاح للطالب الدخول على الرابط التالى https://moe-register.emis.gov.eg/

- إذا كان لديك حساب بريد الكتروني اضغط على أيقونة تسجيل الدخول مباشرة وإذا لم يكن لديك بريد إلكتروني اضغط على جملة " إنشاء حساب البريد الإلكتروني" .

- يتاح للطالب الدخول لتسجيل استمارة تدقيق البيانات ثم يجد عبارة " من فضلك أدخل البريد الإلكترونى الموحد على منصة Office365.

- طالبت الوزارة المدارس الثانوية بالتنبيه على طلبة الصف الأول والثانى الثانوى بتسجيل الاستمارة ومراجعتها بدقة عالية.

- فى حالة وجود خطاء يتم التوجه إلى المدرسة للتعديل قبل الحفظ وطباعة الاستمارة وتسليمها للمدرسة.

- سيتم نزول أكواد الامتحانات مع اعتبار الموضوع هام وعاجل وسيتم الغلق يوم الاثنين الموافق 2024/1/2.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعد انطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2024، حيث تبدأ 11 يناير المقبل وتستمر حتى 24 من نفس الشهر حسب جدول كل مديرية تعليمية.

وأكدت الوزارة أن المديريات التعليمية أعلنت جداول امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى العام للفصل الدراسى الأول 2024، لافتة إلى أن الامتحانات تنطلق حسب وفق الجداول الزمنية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن امتحانات الصف الأول الثانوي العام للفصل الدراسي الأول تعقد إلكترونيا لجميع الطلاب الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بالإنترنت، أما الطلاب الذين لم يتسلموا أجهزة التابلت يعقد امتحانات ورقيا بنسبة 100% سواء اختيارى أول مقالى، مشددة على أن هناك تعليمات محددة لدى المديريات التعليمية والإدارات بضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى، مضيفة أن امتحان الصف الثانى الثانوى يعقد إلكترونيا بنسبة 85% والباقى ورقيا فى نفس زمن الامتحان الإلكترونى.