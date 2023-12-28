شكرا لقرائتكم خبر عن ‫وزارة الرى: إعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعاً لمناقشة إجراءات الاستعداد للموسم الصيفي القادم وتطوير منظومة صيانة الترع والمنشآت المائية وإدارة وتوزيع المياه.

واستعرض سويلم خلال الاجتماع، ما تم تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية لتحسين أداء منظومة إدارة وتوزيع المياه من خلال المرور على إدارات الري بالوجهين البحري والقبلي من قبل الإدارة المركزية لشئون المياه والإدارات التابعة لها لمتابعة إدارة وتوزيع المياه بالإدارات العامة للرى على الطبيعة وإعادة تفعيل أقسام توزيع المياه بالإدارات العامة للري والتأكد من تطبيق المناوبات المقررة وتدريب المهندسين على أعمال توزيع المياه في معهد بحوث الهيدروليكا.

ووجه وزير الرى، على قيام الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بعرض رؤية متكاملة لضمان القيام بأعمال صيانة المنشآت المائية والترميمات البسيطة من خلال طرح عقود سنوية مركزية يتم تقسيمها على مستوى المحافظات المختلفة بهدف إتمام تلك الصيانات في أسرع وقت ودون أدني تأخير.

وفى مجال حوكمة أعمال تطهيرات الترع لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة خاصة خلال فترة أقصى الإحتياجات، فقد وجه سويلم بقيام إدارات الري بسرعة إدخال بيانات جميع عقود التطهيرات بالإدارات على قاعدة البيانات المُعدة لذلك خلال شهر من تاريخه ، مع قيام قطاع التخطيط بعرض ما يتم إدخاله من بيانات بصفة دورية.