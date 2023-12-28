شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: الإسراع فى خطوات تقنين أراضى الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تقنين الأراضي يحقق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين ويضمن تحصيل مستحقات الدولة ويحقق التنمية المستدامة، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمزارعين.

وكان السيد القصير، قام بتسليم 127عقد بيع مؤمنة للتواجدات الجادة ولأول مرة للمنتفعين في مناطق سهل الطينة والحسينية ومثلث الخير وغيرهم في بورسعيد.

وخلال احتفالية تسليم العقود أكد القصير، أنه تم إضافة مساحات منزرعة لمحافظة بورسعيد تحقق بموجبها الاكتفاء الذاتي للمحافظة من المحاصيل الاستراتيجية وبالإضافة إلى مساهمتها في الناتج القومي.

وأشار إلى أن بورسعيد تحولت إلى محافظة زراعية بجانب نشاطها التجاري والسياحي حيث تشهد العديد من المشروعات الضخمة في مجال الانتاج الزراعي والحيواني والاستزراع السمكي.

ومن ناحيته قال الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية أن مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الزراعة قام ببذل جهود كبيرة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التنفيذية للمنتفعين ومنها الاعفاء من غرامات التأخير حتى نهاية عام 2024 ، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية مع تخفيض قيمة مقدم الثمن ليكون 15% بدلاً من 25% مع زيادة مدة التقسيط لتصل سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وكذلك منح كافة التسهيلات لصرف مستلزمات الإنتاج لزيادة الإنتاج الزراعي كما وافق المجلس على جدولة المديونيات.

كما قامت هيئة التعمير بالتعاقد مع مجمع الوثائق المؤمنة لطباعة العقود لكل الأراضي وقد نتج عن تلك القرارات والتسهيلات خلال الفترة الماضية وخاصة بزمام محافظة بورسعيد حيث تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنه شمال الحسينية لأول مرة منذ عام 1997 بعد تنفيذ الجسر الواقي الفاصل عن بحيرة المنزلة، وتنفيذ التوجيه الرئاسي باستزراع تلك المساحة البالغة 33 الف فدان وتحرير عقود للجادين وتحرير عقود ابتدائية مؤمنه ل 13 جمعية من جمعيات بورسعيد بزمام 32 الف فدان كلها منزرعة والمخصص أراضيها منذ عام 1988.

وأضاف الشحات، تم تحرير عقود ابتدائية مؤمنة بمنطقة أم الريش المنزرعة كلها حالياً ومساحتها 2300 فدان، والمخصصة أراضيها منذ عام 2002 وقامت الدولة بتحصيل حوالي 490 مليون جنيه عن تلك العقود.