شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم احتفالية حول المهرجان السنوى التوعوى بمكافحة الفساد 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، أجواء حماسية شبابية من طلاب جامعة حلوان الذين يدعون جميعهم لمكافحة الفساد، وذلك من خلال احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الفساد والتى أقيمت بعنوان "المهرجان السنوي التوعوي بمكافحة الفساد 2023"، برعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

وشهدت الاحتفالية، حضور وفد من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية ونائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا ومجمع البحوث الإسلامية، كما شهدت حضور لفيف من العمداء والوكلاء من مختلف الكليات.

وفي كلمته الافتتاحية بمناسبة يوم مكافحة الفساد، أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية التصدي للفساد بكافة أشكاله، مشددًا على ضرورة تطهير النفس وبناء جيل واعٍ يؤمن مستقبله وينتمي لوطنه.. ووجه رئيس جامعة حلوان رسالة للطلاب واتحادهم بضرورة الإيمان بالوطن ومعرفة الحقوق والواجبات، وعدم السماح لأحد بالمساس بمقدراتهم، داعيًا الجميع إلى العمل بجدية من أجل مصر.

كما تحدث الشيخ الدكتور هاني شمس الدين حمودة مدير عام العلاقات العامة بمجمع البحوث الإسلامية، عن علاج الفساد من منظور الأديان، وأوضح أن رسل الله عليهم الصلاة والسلام حثو البشرية بالإصلاح والنهي عن الفساد، فتبدأ قصة الصلاح والفساد من قبل خلق أبينا آدم عليه السلام، حيث تخوفت الملائكة من وجوده في الأرض ، فقد يأتي إليها هذا المخلوق فيفسد فيها، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إني جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فنجد أن رسل الله جميعا حذرو من الفساد وقاموا بمحاربته.

وأوضح الدكتور علاء المصرى نائب مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد للدراسات العليا، دور هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتنفيذ الاستراتيجية، موضحا: إن عملية مكافحة الفساد تشاركية بين عدة جهات مصرية مشيرا إلى مصر تبنت الاستراتيجية منذ 2014 لمنع ومكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة، والشفافية في المجتمع؛ لتحقيق التنمية، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية.

وعلى هامش الاحتفالية تم افتتاح المعرض الفني للكليات المتخصصة وغير المتخصصة، وكذلك تكريم الفائزين بمسابقة أفضل ورقة سياسات في مكافحة الفساد والفائزين بالمسابقات الفنية والثقافية، بجانب عمل فقرات غنائية وفنية، قدمه كورال كلية التربية الموسيقية، وعروض توعوية من طلاب كلية التمريض، وعرض عن الفساد عبر الثقافات قدمه طلاب كلية الآداب، والميثاق الأخلاقي برؤية فنية قدمه طلاب التربية الفنية، وأداء تمثيل حركى قدمه طلاب كلية علوم الرياضة، وفيلم تسجيلى عن الشائعات وخطورتها قدمه طلاب كلية الفنون التطبيقية، ومجموعه من الأشعار قدمه النشاط الثقافى برعاية الشباب، ومجموعة من المبادرات قدمها طلاب كليات التربية والخدمة الاجتماعية والسياحة والفنادق، بجانب عرض مسرحى فى حب مصر قدمه طلاب الفنون الجميلة وذلك في احتفالية تجمع بين أنشطة الكليات المختلفة وغيرها والتي تتفرد بها جامعة حلوان.