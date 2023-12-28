شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: تدريب ذوى همم على مهن يحتاجها سوق العمل بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط فعاليات الدورتين التدريبيتين المجانتين على مهن صيانة الدش، والحاسب الآلي ، لذوى الهمم، وتخرج دفعة جديدة من المتدربين بمدرسة الأمل للصم "بنين"، في إطار البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية التربية والتعليم والذي يهدف إلى توفير كل سبل الدعم اللازمة والممكنة لذوي الهمم وبخاصة طلاب مدارس الأمل التابعة للتربية والتعليم ، وتتضمن تلك الدورات جوانب نظرية وعملية تسهم في تعزيز المهارات الحياتية لدى المتدربين وتنعكس بالإيجاب على كفاءتهم وعلى جودة مخرجات العملية التدريبية، فى ضوء تنفيذ المديرية لخطة التدريب المهنى للعام 2023 – 2024 ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة، أن التوسع في تنفيذ تلك الدورات التدريبية لذوي الهمم يأتي في ضوء توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة توفير برامج تدريبية مهنية مناسبة لذوي الهمم تعمل على تأهيلهم لدخول سوق العمل ودمجهم فى المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وأضاف مدير المديرية أنه يجرى متابعة تلك البرامج التدريبية بشكل مباشر ودوري من خلال العاملين بإدارة التدريب المهني، كما أن هذه البرامج التدريببة وجرى تنفيذها من خلال الالتزام التام بالقواعد المنظمة للتدريب والواردة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة ، ويحصل المتدربين فى نهاية التدريب على شهادة معتمدة من المديريتين تفيد اجتياز الدورة .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوة توعوية وتثقيفية بمدرسة خديجة بنت خويلد بأسيوط، وذلك فى مجالات السلامة والصحة المهنية، وكذلك خطط مواجهة الكوارث الطبيعية والمخاطر الصناعية الناتجة عن عدم الإلتزام بضوابطها واشتراطاتها، بالإضافة إلى خطط إخلاء العاملين بتلك المنشآت بشكل آمن، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء سلسلة من الندوات بدأتها المديرية فى جميع المنشآت فى مختلف القطاعات لنشر تلك الثقافة بين جموع العاملين والطلاب وأصحاب المنشآت للحفاظ على العنصر البشري أساس التنمية .

وأوضح على مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف العمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بالمنشآت في مختلف القطاعات من خلال إستراتيجية عمل واضحة تخلق وعياً بمقومات الحياة الآمنة، وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية يدفع خطط التنمية..ومنوهاً إلى أن المديرية بدأت تلك الندوات حيث يتم تنفيذها بشكل دوري ومنتظم لتعزيز نشر ثقافة السلامة داخل المنشآت التعليمية بالمرحلة الجامعية وما قبل الجامعية، من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وكذلك العاملين بتلك المنشآت ، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ، وفى إطار الخطة الاستراتيجية للوزارة والتى ترتكز على ضمان توفير شروط العمل اللائق وتحسين ظروف العمل، كما أن الندوة شهدت مشاركة إيجابية وتفاعل من الطلاب والمعلمين بالمدرسة، حيث شارك بتلك الندوة عدداً من مفتشي مكاتب السلامة والصحة المهنية، وحاضر خلالها الكيميائي خالد ميرغني مدير إدارة السلامة والصحة المهنية.