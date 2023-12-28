شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: استشهاد 50 وعشرات الجرحى فى قصف إسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتقاء 50 شهيدا وعشرات الاصابات والعدد مرشح للزيادة نتيجة قصف الاحتلال الاسرائيلي لمنازل المواطنين في بيت لاهيا وخان يونس والمغازي صباح اليوم الخميس، جاء ذلك في بيان صحفي مقتضب للدكتور أشرف القدرة المتحدث الرسمي باسم الصحة الفلسطينية في غزة.

أكدت مصادر صحفية فلسطينية استشهاد أكثر من 70 فلسطينيا خلال الـ 12 ساعة الماضية، وذلك في قصف جوي عنيف للطيران الحربي الإسرائيلي في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة.

وأشارت المصادر الفلسطينية إلى استشهاد 30 مواطنا فلسطينيا في قصف الاحتلال الاسرائيلي عدة منازل لعائلات خيرالدين والكرد والقاضي في مشروع بيت لاهيا شمال غزة.

وأوضحت المصادر أن أكثر من 38 شهيدا سقطوا في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة خانيونس جنوب غزة.

ولفتت المصادر إلى استشهاد صحفيين اثنين هما الزميل المصور في قناة القدس اليوم أحمد ماهر خير الدين في استهداف منزل عائلته بمشروع بيت لاهيا، الصحفي في قناة الأقصى محمد خير الدين.