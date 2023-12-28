إعلام إسرائيلى: إصابة 3 مستوطنين فى عملية دهس وطعن مزدوجة فى مدينة اللد

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف 7 آليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة.

وكشف إعلام إسرائيلي، عن إصابة 3 مستوطنين إصابات خطيرة بعملية دهس وطعن مزدوجة في مدينة اللد وإطلاق النار على المنفذ.

اقتحم عشرات المُستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المُستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

وتواصل شرطة الاحتلال منع المواطنين الفلسطينيين من الدخول للبلدة القديمة، أو المسجد الأقصى، ما تسبب في انخفاض أعداد المصلين.



ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات شبه يومية من قبل المُستوطنين، في مُحاولة من الاحتلال لتقسميه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل.