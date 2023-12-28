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شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 30 كوبرى و17 نفق وطوله 24 كم.. محور سمالوط على النيل ممر التنمية والان مع تفاصيل الخبر
1 - يبلغ طوله 24 كم وعرضه 21 متر بعدد 2 حـارة مـرورية / اتجاه ويشمل 47 عمل صناعى (30 كوبري - 17 نفق) ويربط الطريق الصحراوى الشرقي بالطريق الزراعي الغربي شمال مدينة سمالوط والطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل
2 - يساهم المحور في تسهيل الحركة إلي مناطق الإستصلاح الزراعى الواعدة فى غرب غرب المنيا - وكذلك المساهمة في التنمية الصناعية من خلال تحقيق الإستخدام الأمثل للثروة المحجرية ومصانع الأسمنت شرق النيل والمساهمة فى التنمية السياحية خاصة السياحة الدينية نظراً لقربه من المزارات الدينية ( دير السيدة العذراء ) ومسار العائلة المقدسة شرق النيل )
3 - المحور تم افتتاحه بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ديسمبر 2021
محور تنمية بصعيد مصر
محور سمالوط طوله 24 كم
محور سمالوط على النيل
محور سمالوط
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