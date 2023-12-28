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رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية المصرية لـ 6 سوريين

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرار بالموافقة على منح الجنسية المصرية لكل من عبد الله محمد قرموطة " سورى الجنسية" وعبد المتين شاكر المسموم" سورى الجنسية"

 

ومنح الجنسية أيضا لـ أحمد زكريا حسابا " سورى الجنسية" من مواليد ليبيا، وسليم سليم عبد الدايم من مواليد دمشق " سورى الجنسية"، ومحمد مهند جلاء طيب " سورى الجنسية" ، ومحمد محمد رضوان حجار " سورى الجنسية" 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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