التنمية المحلية: 157 متدربًا من العاملين بالمحليات اجتازوا 5 دورات تدريبية بمركز سقارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، اليوم الخميس، فعاليات الأسبوع الـ 20 من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، في إطار اهتمام الوزارة برفع قدرات العاملين وإكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين.

وأكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن دورات الأسبوع الماضي تضمنت تنفيذ 5 دورات تدريبية وهي: دورة منظومة خدمة المواطنين والتعامل مع الشكاوى الحكومية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة، ودورة تخطيط وإدارة المشروعات الخضراء الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة بالتعاون مع وزارتي التخطيط والاتصالات، ودورة المجالس والمؤتمرات، ودورة تنمية الموارد والتحول الرقمي في ظل إدارة التغيير بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن 157 متدربًا من العاملين بالمحليات اجتازوا هذه الدورات، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات، لافتًا إلى أن الدورات التي اجتازها المتدربون تأتي تماشيًا مع حرص الوزارة على الإسراع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الخطة التدريبية الحالية لمركز تدريب سقارة يتم تنفيذها بصورة جيدة ووفقًا للأولويات التي تم التركيز عليها ومحاور الخطة التدريبية الجديدة والتي تضمنت عددًا من الموضوعات المهمة مُستهدفة عددًا من الإدارات ذات أهمية بالمحافظات.

وأوضح أن الهدف العام للدورات التي ينظمها مركز سقارة هو إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع إكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، وإفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية في نطاق محافظاتهم.

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