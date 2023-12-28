غدا.. حفل توقيع كتابي "طعم الحياة" و"غواص في بحر البشر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

تنظم مكتبة المستقبل، إحدى المنصات الثقافية التابعة لجمعية مصر الجديدة، في السادسة من مساء غد الجمعة، حفل توقيع ومناقشة كتابين للكاتب أحمد رسلان، استشاري التنمية البشرية.

الكتاب الأول بعنوان "طعم الحياة" ويقدم عددًا من النصائح للتغلب على المشكلات الحياتية والعيش حياة سعيدة، والتي لخصها الكاتب على غلاف كتابه وهي: "أرفض أي فكرة تقودك إلى مشكلات لا تنتهي.. لا تؤجل سعادتك.. كن على يقين أن الشكر سر السعادة.. الشخص السعيد شخص هادف وقوي.. لا تلم أحدًا فسعادتك مسؤوليتك.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.. تنوع في علاقاتك واهتم بجودتها لا كثرتها.. كلما عرفت نفسك أكثر عرفت كيف تتعامل معها وعرفت كيف تتحرك وتتجه بالحياة.. لا تضخم الأمور.. كن بشوشًا متفائلًا.. لا تنشغل برأي الآخرين عنك.

أما الكتاب الثاني الذي سيتم مناقشته فهو بعنوان: "غواص في بحر البشر"، ويتناول فيه الكاتب أنماط الشخصية وكيفية التعامل مع كل نمط بأسلوب يتناسب مع فكره ونشأته الاجتماعية، وذلك بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين والمهتمين بالآداب والثقافة.

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