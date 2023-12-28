السر في "مكالمة جنسية".. كيف خطط زوج لقتل عشيق زوجته بدار السلام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل قيام شاب بقتل عشيق زوجته في دار السلام.

وادعى المتهم "ع. ع" في التحقيقات خيانة زوجته، قائلًا إن شقيقته أرسلت إليه مكالمة جنسية بين شريكة حياته وعشيقها "أ. ح"، بائع خضار، فتجمعا واتجها إلى زوجته في شقة الزوجية، حيث واجهوها بالمكالمة فأنكرت، فاعتدوا عليها بالضرب وأرغموها على استدراج عشيقها إلى الشقة.

ويوم الواقعة استدرجت الزوجة عشيقها إلى شقة الزوجية، وما إن دخل إلى غرفة النوم، هاجمه الزوج بسكين وطعنه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وشرع في قتل زوجته بعدة طعنات أيضًا، وما زالت تتلقى العلاج.

وقرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية.