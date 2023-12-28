"مراته سابتله البيت".. التصريح بدفن شاب أنهى حياته في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

صرّحت النيابة بدفن جثة زوج أنهى حياته داخل شقته بالبساتين جنوب القاهرة.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة شاب معلقًا داخل شقة سكنية في دائرة قسم شرطة البساتين.

وقال شقيق المتوفى إنه اكتشف اختفاء شقيقه وتغيبه عدة أيام، فتوجه لشقته للاطمئنان عليها فوجده مُعلقًا بـ"جنش" في سقف الغرفة.

وأوضح أن شقيقه عاني مؤخرا من أزمة نفسية حادة بسبب خلافات مع زوجته "مراته سابتله البيت ومشيت".

كشفت معاينة النيابة سلامة نوافذ وأبواب الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، ودلت التحريات على عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.