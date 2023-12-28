بعد 11 واقعة.. القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الشرطة القبض على 4 عناصر إجرامية كونوا عصابة لسرقة الدراجات النارية بالشيخ زايد.

وردت معلومات أكدتها تحريات الرائد عمرو مصطفى عبد العال رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد أن عنصرين إجراميين يقيمان بمنشأة القناطر كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد إسلام شوق معاون المباحث من ضبطهما وأقرا بارتكاب 11 واقعة وتصريفهما المسروقات لعميليهما سيئ النية، وأرشدا عن المسروقات "11 دراجة نارية".

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.