لمدة 5 أيام.. تحويلات مرورية بمحور الأوتوستراد لاستكمال مشروع كوبري السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

قررت الادارة العامة لمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية لاستكمال أعمال مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي "محور 3 يوليو" كوبري سيارات أعلى محور الأوتوستراد لمدة 5 أيام.

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور.

وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال مشروع امتداد محور حسب الله الكفراوي "محور 3 يوليو" كوبري سيارات أعلى محور الأوتوستراد، الأمر الذي يتطلب رفع كمرات معدنية أعلى محور الأوتوستراد مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية وتأتي كالتالي:-

- الاتجاه القادم من حلوان تجاه مناطق المعادي، يتم استكمال حركة سير المركبات بمحور الأوتوستراد "بالفراغات بين الأعمدة" اتجاه مناطق المعادي.

- أما الاتجاه القادم من مناطق المعادي، اتجاه حلوان سيتم تنفيذ التحويلات المرورية للمركبات يمينا تجاه محور حسب الله الكفراوي فالدوران والعودة فيميناً عمارات نيركو فيساراً شارع 233 فيساراً شارع شمال طرة تجاه محور الأوتوستراد مرة أخرى، وتحويل مركبات النقل من أعلى الطريق الدائري لاستكمال السير تجاه طريق العين السخنة فالدائري الأوسطي.

وقال مصدر أمني، إن تنفيذ تلك الأعمال على مدار 5 ليالى ابتداءً من يوم الجمعة الموافق 29/12/2023 الساعة 12 صباحا "بعد منتصف الليل" حتى 6 صباحا من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.