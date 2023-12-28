شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين: انخفاض كبير بأسعار الخضار والفاكهة بسبب العروة الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، تراجعا كبيرا اليوم الخميس بالأسواق المحلية، وذلك بسبب العروة الشتوية التي عملت على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعات كبيرة بعض طرح "العروات الخريفية" التي وفرت الكثير من المعروض في الأسواق.

وقال محمد عبد الستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن إنتاج العروة الشتوية قاربت على الوصول إلى كامل طاقتها فى الأسواق، مؤكدًا أن ذلك كان له تأثير مباشر على زيادة المعروض وخفض الأسعار، مشيرا إلى حدوث انخفاض فى أسعار بعض الخضروات والفاكهة، بعد ضخ المزيد من محاصيل العروة الشتوية، حيث سيزيد إنتاج العروة المعروض فى الأسواق.

وأرجع نقيب الفلاحين في تصريحات له اليوم، سبب استمرار هبوط أسعار الخضروات والفاكهة في مصر الفترة الحالية إلى العروة الشتوية والتي جعلت هناك وفرة في المعروض بالأسواق في ظل أن الأسعار تختلف حسب المحافظة والمنطقة.

كما تشهد الأسواق إقبالاً ملحوظاً من جانب المواطنين الفترة الحالية على شراء أنواع الفواكه الخضروات الموسمية، إذ شهدت بعض السلع انخفاضا ملحوظاً وشهدت البعض الآخر تفاوتا، حيث وصل سعر الطماطم من 3.5 إلى 6.5 جنيهات، وسعر البطاطس من 6.5 إلى 11.5 جنيها، وسعر البصل من 11 إلى 22 جنيها،وسعر الكوسة من 9 إلى 15 جنيها،وسعر الفاصوليا من 5 إلى 10 جنيهات،وسعر الباذنجان بلدي من 3 إلى 5.5 جنيهات،والرومي من 2.5 إلى 4 جنيهات،والفلفل رومي بلدي من 7 إلى 11 جنيهات،وسعر الفلفل حامى بلدي من 5 إلى 9 جنيهات،وسعر الملوخية من 8 إلى 10 جنيهات ،والكوسة بـ15 جنيهًا والجوافة بـ14،وتراوح سعر البرتقال البلدي من 4.5 إلى 7.5 جنيهات،وسعر البرتقال السكري من 4.5 إلى 7.5 جنيهات،و سعر البرتقال أبو سرة من 5 إلى 9 جنيهات،وسعر اليوسفي من 4.5 إلى 8.5 جنيهات.