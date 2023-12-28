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شكرا لقرائتكم خبر عن هل طين المطر على الملابس يبطل الصلاة.. مركز الأزهر للفتوى يجيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد أغلب الأنحاء أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحياناً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وسيناء..مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية كشف عن حكم الصلاة في الثوب الذي أصابه طين المطر، وجاء الرد كالآتى:
طهارة ثوب المُصلِّي من شروط صلاته التي لا تصح إلا بها.
الأصل في ماء المطر، والطين الناتج عنه هو الطهارة، ما لم يختلط بهما ما ينجسهما، والصلاة في الثوب المصاب بهما صحيحة.
إذا اختلط بالطين شيء نجس له عين ظاهرة، وأصاب الثوب؛ وجب غَسله لتصح صلاة المسلم فيه.
إذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيرة لا يستطيع المسلم التحرز عنها، أو كان مشكوكًا في وجودها، فإنه يُعفى عنها، ولا تؤثر في طهارة الثَّوب.
جاءت الشَّريعة الإسلامية بالتيسير على المُكلَّفين في كل ما يشقّ عليهم؛ خاصَّة فيما يغلب حُدوثه وتكراره، ويصعب التّحرّز عنه؛ قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}. [الحج: 78]
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