شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: الرئيس السيسى وافق على تخصيص 290 فدانا لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة الشكر إلى الرئيس السيسى، للموافقة على تخصيص 290 فدانًا بطريق الواحات لإنشاء جامعة القاهرة الأهلية وجامعة القاهرة التكنولوجية الدولية.

وأشار الدكتور محمد عثمان الخشت فى تصريحات ل" الخليج 365 " إلى أن جامعة القاهرة الأهلية المنبثقة من جامعة القاهرة الأم، وتم الانتهاء من وضع الخطة التنفيذية الأساسية لها، وعمل دراسة الجدوى، وتحديد المراحل العملية للتنفيذ، وتقييم الموارد اللازمة لإكمالها، بالإضافة إلى العمل الآن على إصدار التصاريح والموافقات والتراخيص اللازمة للإنشاء.

وذكر رئيس جامعة القاهرة إلى أنه تم التقدم بمشروع جامعة القاهرة الأهلية كاملا للمجلس الأعلى للجامعات الأهلية وقريبا سيتم وضع حجر الأساس .

ولفت الدكتور الخشت إلى أن الجامعة الأهلية ستكون بخلاف جامعة القاهرة الدولية والتى انطلقت بها الدراسة بالفعل بـ 18 وبرنامجا دراسيا بالشراكة مع جامعات عالمية مرموقة أو معتمدة دوليا بكل من المرحلة الجامعة الأولى "بكالوريوس وليسانس" ومرحلة الدراسات العليا، وسوف ترتفع العام القادم إلى 58 برنامجًا بعد الانتهاء من التوقيع على مجموعة كبرى من الاتفاقيات مع الجامعات العالمية، ومنها جامعات أمريكية وصينية وأوروبية وبريطانية.