شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يمد ساعات التشغيل مساء اليوم للواحدة صباحا.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وينشر الخليج 365 مواعيد قيام آخر قطار مترو بالخطوط الثلاثة اليوم الخميس، بعد زيادة ساعات العمل. 1. قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان فى تمام الساعة 12:40 صباحا. 2. قيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة فى تمام الساعة 12:35 صباحا . 3. قيام آخر قطار للخط الثاني من محطة شبرا الخيمة فى تمام الساعة 12:55 صباحا. 4. قيام آخر قطار من محطة المنيب فى تمام الساعة 1:05 ص. 5. قيام آخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 12:31 صباحا. 6. قيام آخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 1:05 ص. 7. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات فى تمام الساعة 1:25 صباحا. 8. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبدالناصر فى تمام الساعة الواحدة صباحا. 9. سيتم مقابلة أخر القطارات للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة فى تمام الساعة الواحدة صباحا.

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