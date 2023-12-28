شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة التأمين على العمالة غير المنتظمة.. اعرف الأوراق والشروط والان مع تفاصيل الخبر
وتتضمن الأوراق الخاصة بالتأمين على فئة العمالة غير المنتظمة صورة شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي، وطلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم" 1 "المرفق و صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم "3" المرفق في حالة وجود مدد سابقة وبيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم " 4" المرفق وتقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه وشهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة وبيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
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