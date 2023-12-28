شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السكة الحديد تخفض سرعات بعض القطارات لسوء الطقس وسقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها حالة الطقس التي تسود البلاد وسقوط الأمطار على كافة الأنحاء ومباراة الأهلى وفيوتشر في نهائي السوبر المصرى بالإمارات وإعلان مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول وأخر التطورات الراهنة في الحرب على غزة.

السكة الحديد تخفض سرعات بعض القطارات لسوء الطقس وسقوط الأمطار

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط.

نقيب الفلاحين: انخفاض كبير بأسعار الخضار والفاكهة بسبب العروة الشتوية

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، تراجعا كبيرا اليوم الخميس بالأسواق المحلية، وذلك بسبب العروة الشتوية التي عملت على توفير كميات كبيرة من المعروض في الأسواق، حيث شهدت أسعار الطماطم والبطاطس تراجعات كبيرة بعض طرح "العروات الخريفية" التي وفرت الكثير من المعروض في الأسواق.

تعليق الدراسة فى 3 محافظات وتحذيرات للمواطنين بسبب الطقس

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة والرعدية التى تتعرض لها المحافظات خلال اليوم الخميس والـ 24 ساعة القادمة، وذلك فى إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال الفترة الحالية بتعرض بعض محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار بنسب متوسطة وتصل إلى غزيرة ورعدية على محافظات: "دمياط وبورسعيد والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء والشرقية والإسكندرية ومطروح"، مع نشاط رياح شديدة على مناطق بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أمطار متفاوتة على القاهرة الكبرى.. والأرصاد: مستمرة على مدار اليوم "صور"

تشهد عدة مناطق متفرقة بالقاهرة الكبرى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق متفرقة ، وذلك تزامنا مع حالة الطقس المتقلب التى متوقع أن تشهدها البلاد على مدار اليوم .

وزارة الصحة: تنظيم 5480 حملة للتبرع بالدم خلال العام الجارى

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تنظيم 5480 حملة للتبرع بالدم، خلال الفترة من يناير الماضى إلى ديسمبر 2023، وذلك في إطار الحرص على توفير الدم ومشتقاتة لتلبية احتياجات المرضى على المستوى الجمهورية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ومناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية وسيناء وشمال الصعيد خلال اليوم ، وتزيد حدة الأمطار على شرق البلاد مع تقدم الوقت.

مواعيد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول 2024

يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول والثانى الثانوى العام 2024، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعد انطلاق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى 2024، حيث تبدأ 11 يناير المقبل وتستمر حتى 24 من نفس الشهر حسب جدول كل مديرية تعليمية.

7 معلومات هامة عن مباراة الأهلى ومودرن فيوتشر اليوم فى السوبر المصرى

يترقب جمهور الكرة المصرية مباراة الليلة التي ستجمع الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي بطولة السوبر المصري بإعتبارها المرة الأولى التي تقام هذه البطولة بنظام مشاركة 4 أندية على غرار السوبر الأسباني.

موعد إجازة منتصف العام الدراسى للجامعات والمعاهد العليا

حدد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدورى، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس لخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2023/2024.