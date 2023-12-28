شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب محافظة ملاطيا التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلامية تركية أن زلزالا بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الخميس، محافظة ملاطيا، شرقي الأناضول.

وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة عند الساعة 12.34، وكان مركزه منطقة يسيليورت في ملاطيا.

وتحدد أن الزلزال كان على عمق 17.3 كيلومترا تحت الأرض. وأفيد بأنه لم تشهد أي حالة سلبية جراء الزلزال الذي شعر به سكان المقاطعات المحيطة أيضا.