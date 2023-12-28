شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تخفض سرعات بعض القطارات لسوء الطقس وسقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه نظرا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات، لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات علي بعض الخطوط .

وأكدت الهيئة علي الإستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة، وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

وتقدمت الهيئة بالاعتذار عن هذا التاخير الخارج عن إرادتها، وتؤكد علي أنها لا تدخر جهدأ في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب.

وشهدت اغلب المحافظات اليوم سقوط أمطار ما بين متوسطة وشديدة وسط سوء الأحوال الجوية، حيث شهدت هطول الأمطار بكثافة علي أنحاء متفرقة من البلاد .