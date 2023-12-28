شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة غدا تصل لحد الضباب وأمطار ببعض المناطق والصغرى 15 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

ويشهد غدا طقس معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

ومتوقع أيضا غدا أمطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة حدوث (10% تقريبا) على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وسيناء وخليج السويس ومدن القناة بنسبة حدوث (40% تقريبا) قد تمتد الى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث (20% تقريبا) على فترات متقطعة.

وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج (1: 1.5 متر)، والبحر الأحمر: معتدل ارتفاع الموج (2:15 متر)

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة : القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 15، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 14، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 11، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 12، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 12.