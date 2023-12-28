شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى منشآت الوادى الجديد والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت مديرية العمل بمحافظة الوادى الجديد من خلال مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة وإدارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية ندوة للتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية بمدرسة 6 أكتوبر بمدينة الخارجة بالوادى الجديد، بحضور 55 من الطلبة والعاملين تحت عنوان: "سلامتك تهمنا"، استعرضت مفهوم السلامة والصحة المهنية وتحليل وتقييم المخاطر في بيئة العمل، وخطة الطوارئ وكيفية اعدادها، ومواجهة الأزمات والكوارث وطرق الوقاية من المخاطر، وكيفية استخدام وسائل الحماية المدنية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية بالمحافظة، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، فى ضوء حرص المديرية وأجهزتها على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالمنشآت التعليمية داخل المحافظة للحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات من المخاطر.

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادى الجديد، أن تلك الندوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على العاملين والمنشآت والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن يزيد من الإنتاجية ويحقق المكاسب لجميع الأطراف.

وأضاف مدير المديرية أنه ظل اهتمام الوزارة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على المشروعات القومية والحفاظ على الثروة البشرية والمادية بدأت المديرية فى تنفيذ ندوات للتوعية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك لخلق بيئة عمل آمنة في القطاعات المختلفة خاصة قطاع التعليم للحفاظ على سلامة وأمن المنشآت التعليمية والقوى البشرية، كما جرى عرض موضوعات تخص سلامة وتأمين العاملين والطلاب بالمدرسة وكذلك تأمين بيئة العمل، وتوعية جميع الحاضرين بأهمية تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية فى كل مجالات الحياة، تحت رعاية اللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة القليوبية ورشة عمل للتوعية فى السلامة والصحة المهنية ، فى إطار مبادرة "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل داخل المحافظة ، شارك فيها ممثلي السلامة والصحة المهنية فى 23 شركة تعمل فى نطاق مناطق شبرا وبهتيم والخانكة، وذلك للتعريف بمبادئ واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وفقاً ما ورد فى الكتاب الخامس من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن اشتراطات السلامة والصحة المهنية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة، وضمن سلسلة ندوات التوعية والتثقيف التى بدأتها المديرية داخل المنشآت العاملة فى نطاق المحافظة وذلك لضمان استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية والحفاظ على الموارد البشرية والممتلكات من مخاطر بيئة العمل بأنواعها.

وأوضحت إيمان السيد مدير مديرية العمل بالقليوبية ، فى تقريرها للوزارة ، أن تلك الورشة والندوات التى بدأتها المديرية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف والندوات وورش العمل لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية فى القطاعات المختلفة لتوفير الحماية اللازمة للعنصر البشرى والحفاظ على الممتلكات وتوفير مناخ عمل آمن، وشهدت مدير المديرية يرافقها محمد عليان وكيل المديرية، فعاليات ورشة العمل، والتى تناولت عدة محاور نقاشية منها: مقدمة عن السلامة والصحة المهنية تعريفها وأهدافها ومجالاتها، مباديء تفتيش السلامة والصحة المهنية وأجهزة ولجان السلامة والصحة المهنية، ومخاطر السلامة والصحة المهنية ببيئة العمل، وخطة الطوارئ والإخلاء، ومخاطر الحريق ، ونبذة حول اللجان والأجهزة الوظيفية للسلامة والصحة المهنية، قدمها المهندسة سارة سمير باحث بإدارة السلامة والصحة المهنية بديوان المديرية ، والمهندس عبد الحليم مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بشبرا، والمهندس أحمد عزب مفتش السلامة والصحة المهنية ببهتيم.