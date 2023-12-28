شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل: بحث التعاون مع الغرفة التجارية بالإسماعيلية لتدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت زيارة للغرفة التجارية بالمحافظة، في إطار التعاون بين المديرية والجهات المختلفة ، وبحث تفعيل سبل التعاون المشترك ، بين الجهتين من خلال التنسيق للتدريب شباب المحافظة داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية وأيضا نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين شباب المحافظة، للحد من المخاطر التي تهدد سلامتهم ، فى إطار جهود المديرية فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من المخاطر، وتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لدخول سوق العمل بالتعاون والتنسيق مع جهات محلية ودولية ، تحت إشراف الإدارات المركزية المختصة بالوزارة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، ان تلك الزيارة تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، لتعزيز ملفات التعاون مع العديد من الجهات الداخلية والخارجية لتوفير مزيد من التوعية للشباب والتشجيع على ريادة الأعمال والعمل الحر لتحقيق مزيد من الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة وأهدافها، وأضاف مدير المديرية أنه استقبله خلال الزيارة أكرم الشافعى رئيس الغرفة التجارية، محمد السيد مدير الغرفة ، محمد فايق عضو مجلس إدارة ، ورافقه من مديرية العمل إبراهيم حلمى مدير العلاقات العامة، و دعاء السيد مديرة مركز التدريب المهنى ، وأكد على حرصه على التواصل مع الغرفة التجارية، منوهاً إلى ضرورة عمل ندوات توعوية في مجال السلامة والصحة المهنية فضلاً عن تفعيل وحدة المساواة بين الجنسين وذلك بعقد ندوات للتوعية حول اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 لسنة 1958، وذلك تمهيداً لعقد بروتوكول تعاون بين الغرفة التجارية مع المديرية فى هذا الشأن، وتنمية مهارات الشباب في مجالاتها المختلفة، والاستفادة من قدراتهم ، وحثهم على الإبداع.

كما سلمت مديرية العمل بمحافظة قنا شهادات اتمام التدريب على الدورتين التدريبيتين المجانيتين في مجال التسويق الالكترونى، والتى استفاد منها 40 شاب وفتاة، والتى انتهت فعالياتها بمركز التدريب المهني بقفط التابع للمديرية ، والتى يجرى تنفيذها في ضوء بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة ، للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها ، وذلك بعد إنتهاء مدة التدريب فى كل برنامج والتى تستمر لمدة 22 يوم تدريبي لـ 20 متدرب من الشباب من الجنسين، حيث سيتلقى المتدربون تدريبًا متخصصًا وعمليًا يشمل جوانب متعددة في مجال التسويق الالكتروني، مثل التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إدارة المحتوى الرقمي، واستخدام التحليلات والبيانات لتحسين الحملات التسويقية ، وذلك نظرًا لأهمية التسويق الالكتروني في عصر التحول الرقمي .

وأوضح أحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، فى تقريره للوزارة ، أن تلك التدريبات تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المستحدثة التي يتطلبها سوق العمل داخل المحافظات من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدات المتنقلة لتأهيل الشباب وإصقالهم بالمهارات لدخول سوق العمل أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة خاصة بهم ، ومضيفاً أنه سلم الشهادات بحضور محمد علي وكيل المديرية ) ، ومحمد أنور مسئول برنامج الأغذية بمحافظة قنا ، في إطار التعاون بين الوزارة وبرنامج الأغذية العالمي لتوفير فرص تدريبية مجانية تساهم في تحسين الفرص الوظيفية للشباب، وتمهد الطريق لهم للمشاركة الفعّالة في سوق العمل وتحقيق التنمية المستدامة ، كما تساهم في تطوير مهارات المتدربين وتزويدهم بالمعرفة والخبرات اللازمة للتميز في عالم التسويق الالكتروني، مما يعزز دور الشباب في تحقيق النمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة.