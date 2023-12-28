شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد التعليم الأزهرى عام 2023 ..اعتماد 271 معهدا جديدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح قطاع المعاهد الأزهرية خلال عام 2023، في تطوير حزمة من الخدمات التعليمية المقدمة للمستفيدين من التعليم الأزهري، والتي انطلقت من تطوير المناهج التعليمية، وتدريب المعلمين، بما يواكب مستجدات العصر، والعمل على تحرير الطاقات الكامنة لدى الطلاب، وإعدادهم ليكونوا دعاة لنشر السماحة والوسطية والاعتدال، ومواجهة التطرف والغلو، وذلك تحقيقًا لرسالة الأزهر الشريف الرائدة في تكوين جيل من الشباب يفهم الإسلام فهمًا صحيحًا واعيًا، يواكب لغة العصر وتحدياته وقضاياه الثقافية والاجتماعية والدينية والفكرية.

وإيمانًا من الأزهر الشريف بأن التعليم هو الفرصة الحقيقية لبناء الإنسان؛ فقد كان لزاماً إيجاد رؤية لبناء الوعي بالتحديات والقضايا المعاصرة تسير جنبًا إلى جنب مع الأنشطة الطلابية التي تنمي ملكات الأفكار والإبداع لدى الطلاب؛ حيث قام قطاع المعاهد الأزهرية في هذا الصدد بالمشاركة في التطوير المستمر لمناهج التعليم الأزهري، وإصلاح مقوماتها العلمية والتربوية، وتدريب الكوادر التعليمية على مستجدات التعليم المدرسي، وإطلاق العديد من المبادرات والندوات التوعوية لتحصين الطلاب الأزهريين خاصة، وطلاب وشباب مصر عامة ضد أي تيارات أو أفكار مغلوطة أو متشددة بعيدة عن سماحة الإسلام.

وفي إطار التطوير والتحديث، اتخذ قطاع المعاهد الأزهرية، خلال عام 2023، العديد من الخطوات الفاعلة، التي من شأنها الإرتقاء بالعملية التعليمة في المرحلة ما قبل الجامعية، بالإضافة إلى إنتاج وتصميم الحقائب التدريبية في جميع التخصصات، ووضع خطة للبرامج التدريبية التي تلبي الاحتياجات الفعلية للعاملين بجميع المناطق الأزهرية، كما تم التوسع في افتتاح المعاهد (العادية والنموذجية) (عربي – لغات)، والتوسع في إنشاء مكاتب تحفيظ القرآن الكريم التي يشرف عليها الأزهر الشريف، وتفعيل المقارئ القرآنيةَ على مستوى الجمهورية للمرةِ الأولى، وإطلاق القوافل التعليمية لطلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية.

تفعيل جودة التعليم

وعلى مستوى «جودة التعليم»، تم اعتماد عدد (271) معهدًا جديدًا من مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من المعاهد الأزهرية التي تقدمت للاعتماد في العام الدراسي 2022/2023م ، كما تم تقدم عدد (326) معهدًا بخطة العام الدراسي(2023/ 2024)، حيث بلغ عدد شهادات الاعتماد التي منحت للمعاهد الأزهرية حتى نهاية العام الماضي (1301) معهدًا أزهريًا، وفي نهاية هذا العام الدراسي سترتفع الاعداد ونسبة الاعتماد؛ بما يحقق اهداف الإدارة العامة للجودة والتي من أهمها زيادة المعاهد الأزهرية المتقدمة للاعتماد كل عام عن العام السابق له مع تحقيق نسبة اعتماد متميزة.

مواصلة تدريب الكوادر التعليمية

وفي إطار مواصلة البرامج التدريبية، تم تنفيذ «البرنامجَ التدريبيَ التكامليَ الشاملَ لتنميةِ مهاراتِ شيوخِ المعاهد» و «البرنامج التدريبي الشامل لتنمية مهارات منسقي الدمج بالمناطق الأزهرية»، كما تم تدريب عدد (90) من معلمي اللغة الإنجليزية على برنامج "TEA" تعلم – تفاعل- كن ملهما، بالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني، بالإضافة إلى عقد ورش العمل التفاعلية (التعريف بالمناهج المستحدثة للمستوى الرفيع للغة الإنجليزية)، للتدريب على كتب المستوى الرفيع للمعاهد الأزهرية النموذجية، كما تم عقد تدريب لعدد (250 ) معلما مدربًا، بحيث يتم نقل الخبرات لعدد (7000) مُعلم؛ بحيث يتم تغطية نسبة 97 في المائة من معلمي ومعلمات اللغة الإنجليزية بالأزهر الشريف هذا العام.

كما تم تنمية المهارات التقنية لعدد (250 ) متدرب من العاملين بقطاع المعاهد الأزهرية والمناطق التابعة له على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تنظيم البرامج التدريبية لتنميةِ مهاراتِ معلمي معاهدِ اللغاتِ، ومعلمات رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية (لغات).

تم أيضًا عقد ورش عملٍ حولَ: "معاييرُ الورقةِ الامتحانيةِ والوزنِ النسبيِ، مع التعرض للأخطاءُ الشائعةُ عندَ وضعِ الامتحانات ووضع الحلول المناسبة لها"، وتدريب المجموعة الأولى على شهادة Meta للأزهر الشريف بالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة (Certiport)، بالإضافة إلى ذلك واصل قطاع المعاهد الأزهرية تقديم الدعم الفني لمعلمات رياض الأطفال في إنتاج وتصميم المحتوى التعليمي باستخدام برنامج ((Storyline، ونشر نماذج البوكليت للشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية وصفحة المركز الإعلامي التعليمي بالقطاع.

جهود متواصلة لتفعيل التحول الرقمي

وفي إطار تحقيق التطور التكنولوجي وتنفيذ خطة التحول الرقمي استمر التعاون بين قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، حيث تم توثيق الامتحانات الشفهية في القرآن الكريم بجامعة الأزهر بالتعاون مع الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي بقطاع المعاهد الأزهرية عبر أجهزة الحاسب الآلي، كما تم استحداث اختبارِ إلكترونيِ لطلاب (أبناؤنا في الخارج) وعقد اختبارٍ تجريبيٍ لتدريبهم على التعاملِ مع هذا النوع من الاختبارات، بالإضافة إلى إتاحة التقديم الإلكتروني للمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بجميع المعاهد الأزهرية عن طريق المنصات الإلكترونية.

في هذا الإطار تم أطلاق مشروع «روادُ الأزهر وتكنولوجيا المستقبل»، والذي يستهدف مجموعة من طلاب الأزهر الشريف من فئات عمرية مختلفة لتدريبهم على البرمجة، وتصميم بيئات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تدريب الموجهين على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإنشاء وتطوير برنامج "مسابقة الأزهر في القرآن الكريم"، وإنتاج وتصوير ونشر حلقات "الماهر بالقرآن الكريم..المتشابهات في القرآن الكريم" وهي سلسلة من الفيديوهات تتضمن أسئلة متنوعة في تفردات الآيات القرآنية تساعد على حفظ الآيات المتشابهة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى توثيق المقابلات للمتقدمين للوظائف الإشرافية وعمل مونتاج وتصنيفها، وتحديث البنية التكنولوجية بالمناطق الأزهرية، من خلال تحديث معامل الكمبيوتر التعليمي بالمناطق الأزهرية، بالإضافة إلى تدريب عدد (1500) متدربا بمختلف المناطق الأزهرية على شهادة IC3SPARK ضمن مبادرة "حياة رقمية كريمة".

وفي السياق ذاته، عمل قطاع المعاهد الأزهرية على توثيق الامتحانات الإلكترونية الخاصة بشهادتي العالية والتخصص بمعاهد القراءات، الامتحانات الإلكترونية الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، وإمداد مراكز الطعون الإلكترونية للشهادة الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية بالأجهزة والمعدات للدورين الأول والثاني، بجانب المشاركة في التنسيق الإلكتروني لقبول التلاميذ في مراحل رياض الأطفال والابتدائي والتعليم الخاص، من خلال بوابة الأزهر الإلكترونية، فضلا عن المتابعة المستمرة لمنظومة التعليم الجديدة، وتوفير الاحتياجات التعليمية والتربوية اللازمة لتفعيلها، كما تم إعداد ونشر نماذج لأسئلة امتحانات الثانوية الأزهرية.

وفي إطار التيسير على طلاب المعاهد الأزهرية تم تسجيل معظم المقررات الدراسية للعلوم العربية والشرعية في صورة حلقات تلفزيونية تعليمية (برامج تعليمية)، وتحديث المحتوى التعليمي على قناة المركز الإعلامي التعليمي على اليوتيوب لعرض البرامج التعليمية للطلاب، واعداد وإدارة الاجتماعات الافتراضية "online" مع جميع المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، وتصوير وتوثيق جميع الفعاليات والاحتفالات مثل الفاعليات الخاصة بقطاع المعاهد الأزهرية ومكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال.

وفي أطار اهتمام الأزهر بمواكبة التعليم الأزهري للتطور التكنولوجي، عقد قطاع المعاهد الأزهرية العديد من الدورات التدريبية للموجهين بجميع المراحل الدراسية (رياض أطفال -ابتدائي – إعدادي – ثانوي) للتدريب على تدريس الكتب بالنظام الإلكتروني التفاعلي، بالإضافة إلى تنفيذ خطط متابعة مستمرة طوال العام لمتابعة تفعيل الكتاب الإلكتروني التفاعلي بجميع المراحل الدراسية.

المحور التثقيفي

أنطلاقًا من الدور المجتمعي للأزهر الشريف ومن أجل مواجهة الانحرافات الأخلاقية والسلوكية على كافة الأصعدة والتصدي لها بكل الوسائل الممكنة، أطلق قطاع المعاهد الأزهرية الموسم الثاني لمبادرة "أنا الراقي بأخلاقي" خلال العام الدراسي 2023 / 2024م، وتُعد تلك المبادرة مشروعًا تربويًّا يهدف إلى عودة القيم الإيجابية والأخلاق القويمة، والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري والسعي لمواجهة الأفكار الهدامة وغير السوية التي تتنافي مع المعتقدات الدينية السمحة.

وفي هذا الإطار، قام قطاع المعاهد الأزهرية خلال عام 2023م بتوجيه المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية لإقامة عدد من الفعاليات لتلك المبادرة على النحو التالي:

1- تخصيص قيمة أخلاقية بشكل أسبوعي على مدار العام الدراسي من القيم الأخلاقية التي يحض عليها الإسلام ويدعو لها.

2- أن تكون القيمة الأسبوعية موحدة على مستوى الجمهورية كاملة.

3- يتم تناول القيمة الأخلاقية المخُصّصة لكل أسبوع في كلمة الإذاعة الصباحية وأثناء الفعاليات والأنشطة التربوية بالمعاهد الأزهرية وتم تناول القيم التالية خلال الفصل الدراسي الأول: (العفة- الحياء- القناعة- المروءة- النخوة-حسن الخلق- التحلي بمكارم الأخلاق).

4- عقد ندوات توعوية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية على مستوى الجمهورية للتوعية بخطورة الانحرافات السلوكية، وذلك بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية، من خلال تأدية الخطط الدعوية والتوعوية لوعاظ الأزهر الشريف في المدارس، والمعاهد، لنشر الحملات التوعوية التي أطلقها مجمع البحوث الإسلامية تحت عنوان: (ولا تسرفوا- يشد بعضه بعضا- اللغة العربية: هوية وارتقاء- الاحتكار يدمر الأوطان- حفظ الأوطان أمانة وإيمان).

5- إقامة المعارض بمختلف المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية بواقع (11600) معرض على مستوى الجمهورية، للأعمال الفنية التي تتناول القيم الأخلاقية المشار إليها.

6- انتقاء أفضل الأعمال في كل معهد أزهري تمهيدا لخوض مسابقة بين معاهد كل إدارة من الإدارات التعليمية.

7- إقامة المسابقات بين المعاهد الأزهرية على مستوى الإدارات التعليمية لاختيار أفضل الأعمال ما بين مجلات حائط، رسومات، ملصقات.

8- إقامة معرض بكل منطقة أزهرية يتضمن أفضل الأعمال من بين النشاطات التي تقدمت بها الإدارات التعليمية، ثم اختيار الفائز.

9- عرض الأعمال الفائزة والمتميزة بشكل يومي في جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب.

10- الإعلان عن ثلاث مسابقات في مجال القصة القصية والتعبير الفني (الرسم) والجداريات بداية من إجازة منتصف العام الدراسي الحالي.

كما حرص قطاع المعاهد الأزهرية خلال عام 2023م على تنظيم العديد من الفعاليات التثقيفية والندوات الحوارية، وذلك حرصًا منه علي تفعيل دوره المجتمعي لتوعية التلاميذ والطلاب بكافة القضايا الدينية والاجتماعية والقانونية السائدة في المجتمع، ومن أبرز تلك الفعاليات، ندوة (الانتحار تأثيم... وتجريم)، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة في محافظة مطروح، كما شارك قطاع المعاهد الأزهرية في الندوة الشهرية لمجلة الأزهر بعنوان: "دَعْمُ ذوي القدرات والهِمَم واجبٌ دينيٌّ ورسالةٌ إنسانيةٌ.. قراءة في وثيقة الأخوَّة الإنسانية". وشارك قطاع المعاهد الأزهرية في برنامج "الاستشراف الاستراتيجي من أجل اتخاذ القرار" : بدعوة من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة و منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإسسكو، كما تم افتتاح معرض للفنون التشكيلية والخط العربي.

محور المسابقات والأنشطة:

حرص قطاع المعاهد الأزهرية، خلال عام 2023 م، على تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية، ومنها مسابقة «نحلة الأزهر للتهجي»، ومشروع تدريب ذوي الإعاقةِ البصريةِ بين الأزهر الشريفِ ومؤسسةِ أخبارِ اليوم تحتَ شعار "المسْ حِلْمَك"، كما تم تنظيم ورشة عمل بعنوان «أبطال الإنترنت» لطلاب المعاهد الأزهرية.

وفي عام 2023، استكمل قطاع المعاهد الأزهرية مشروع «الرياضي الصغير»، والذي ينفذ لأول مرة بالأزهر الشريف، ويهدف المشروع إلى اعداد جيل سوي متكامل في جميع الجوانب البدنية والنفسية والسلوكية والاجتماعية ، وغرس القيم الحميدة في الأطفال، والحد من إدمان الأطفال للألعاب الإلكترونية لما لها من مخاطر جسيمة علي الأطفال في هذا السن الصغير من انحرافات قوامية كتحدب الظهر، وأضرار صحية كضعف البصر ونفسية وسلوكية كالعدوان والعنف والتوحد وفرط الحركة.

كما أطلق قطاع المعاهد الأزهرية مبادرة (معا ضد الفساد) لزيـادة الوعـي المجتمعـي بأهميــة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، والتوعية بخطورته وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع، ونشر قيم النزاهة والشفافية، وغرس القيم والمفاهيم التربوية، وتعزيز السلوك والأخلاق الحسنة، كما تطبيق ورشة متقدمة بعنوان "استشراف علوم المستقبل..علم الإنسان الآلي الروبوت"، وإطلاق فعاليات مسابقة "صغار العباقرة للحساب الذهني"، بالإضافة إلى اختتام التصفيات النهائية لمسابقة أوائل طلاب الشهادة الثانوية القسم العلمي بنين، على مستوى الجمهورية وتكريمهم.

ونظم قطاع المعاهد الأزهرية احتفالات عامة بجميع المناطق الأزهرية للاحتفال بيوم اليتيم، كما شارك قطاع المعاهد الأزهرية في التقييم الوطني للغة العربية والرياضيات جنبًا إلى جنب مع طلاب التربية والتعليم وبالتنسيق مع المركز القومي للامتحانات، كما وجه قطاع المعاهد الأزهرية بتحسين مستوى موهوبي طلابِ الأزهر من القراءِ والمنشدينَ خلالَ المعسكراتِ الصيفيةِ، وتم تنظيم مسابقة "ماذا تعرف عن أكتوبر؟" بمناسبة اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد. كما تم تنظيم ورشة عمل (معايير وآليات التحكيم في المسابقات القرآنية)، وخصصت «الألكسو» يومًا بعنوان "الأزهر والإبداع الرقمي" ضمن فعاليات الأسبوع العربي للبرمجة تحت عنوان " اللغة العربية والإبداع الرقمي".

نتيجة للمشاركة الفعاله لطلاب ومعلمي الأزهر في تلك الأنشطة والفعاليات، حصد طلاب الأزهر عددًا من المراكز المتقدمة في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة يفوق ما تم إنجازه العام الماضي ، بالإضافة إلى حصول عدد من طلاب الأزهر ومعلميه على مراكز متقدمة بالمشروع الوطني للقراءة، كما حصد معلمو الأزهر سبعة جوائز قيمة في مسابقة "أفضل درس يتناول التغيرات المناخية"، والتي أقامها المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة.

المشروع الصيفي للقرآن الكريم

اطلق قطاع المعاهد الأزهرية خلال عام 2023م، المشروع الصيفي لتحفيظ القرآن الكريم بجميع المناطق الأزهرية، وذلك بهدف تحفيز الطلاب ورفع هممهم واستخراج الطاقة الكامنة في نفوسهم،و تهيئة التلاميذ وإعدادهم للمشاركة في مسابقات القرآن الكريم، وتنمية مهارات معلمي وموجهي القرآن الكريم، بالإضافة إلى غرس القيم القرآنية والأخلاق الحميدة لدى التلاميذ.

وتم تنفيذ المشروع من خلال محاور ثلاثة وهم، المحور الأول: "عشرة آلاف حافظ" استهدف هذا المحور مكاتب تحفيظ القرآن الأهلية التابعة للأزهر الشريف، ووصل عدد المكاتب المشاركة 196 مكتب، بإجمالي 15705 تلميذ مشارك. بينما استهدف المحور الثاني: "احفظ مقررك" تلاميذ المرحلة الابتدائية الأزهرية، وتمثل عدد الموجهين المشرفين المشاركين 234 مشرف، وعدد المعلمين المشاركين 959، بالإضافة لعدد التلاميذ المشاركين12519، أما المحور الثالث: "المقارئ القرآنية" شارك فيه 476 من المقارئ المنتشرة على مستوى كافة المناطق الأزهرية، بالإضافة إلى تنفيذ مسابقة لحفظ القران الكريم بالتعاون مع هيئة البريد المصري، حيث تقدم عدد (1200) متسابق من العاملين وأبناء العاملين بهيئة البريد المصري وقد تم اختبارهم بجميع المناطق الأزهرية.