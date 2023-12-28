شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكلف عادل عبد العظيم برئاسة مركز البحوث الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قرارًا بتكليف الدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية لشئون الارشاد والتدريب للعمل رئيسًا لمركز البحوث الزراعية خلفًا للدكتور محمد سليمان.

وشهدت السنوات الماضية الكثير من الإنجازات التى تمت فى النهوض بالثروة الزراعية المصرية، حيث ساهم مركز البحوث الزراعية "وهو أكبر جهة بحثية تطبيقية في مصر والشرق الأوسط وافريقيا" في تنمية الكثير من المجالات وذلك لخدمة القطاع الزراعي المصري وحقق العديد من الانجازات التي تعكس رؤية المركز في العمل بوتيرة متسارعة وعلي كافة الأصعدة بالتوازي لتحقيق طفرة تنموية كبيرة تساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين في جميع ربوع الجمهورية دون استثناء.