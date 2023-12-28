شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة يطالب حجاج بيت الله بالدعاء لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور على جمعة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى الحجاج الى التواضع والتقوى كما وصى حجاج بتقولى الله وفعل الخيرات وحسن الخلق مع الناس لان مؤكدا ان الحج يحتاج إلى صبر وهدوء نفس قائلا:" لا يعتقد الحاج انه فى رحلة سياحية وعلى الحاج التواضع " ودعى للحاج بان يتقبل الله اداء الفريضة منهم .

وأوصى الدكتور على الجمعة الحجاج بالدعاء لأنفسهم ولأبنائهم ولمصر مؤكدا أن مصر ثابتة وتحتاج إلى رضا الله.

جاء ذلك خلال فعاليات إعلان قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1445هـ - 2024م لاختيار الفائزين بتأشيرات الحج عبر بوابة الحج الموحدة التي تشرف عليها وزارة الداخلية ،وذلك بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وأيمن عبدالموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة وممثل قطاع الشئون الإدارية بوزارة الداخلية، وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج.